Возвращение Касорлы на поле пока откладывается

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что полузащитник клуба Санти Касорла восстанавливается от травмы медленнее, чем это прогнозировали врачи.

«У него возникли проблемы с ахиллом, поэтому восстановление затягивается. Но зато его колено уже в идеальном состоянии и если бы не ахилл, то он уже смог бы выходить на поле. Не думаю, что он вернется сразу после международного перерыва», – отметил специалист.

В текущем сезоне АПЛ хавбек провел 14 матчей и отдал в них три голевые передачи.