Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн», «Вольфсбург» спас ничью с «Дармштадтом»

В матче 27-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях минимально одолела «Кельн» – 1:0. Победу мюнхенцам принес гол Роберта Левандовски.

В других встречах «Вольфсбург» поделил очки с «Дармштадтом», «Хоффенхайм» был сильнее «Гамбурга», «Герта» обыграла «Ингольштадт», «Вердер» сыграл вничью с «Майнцем».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур

Вольфсбург – Дармштадт – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Вагнер, 83; 1:1 – Шюррле, 90.

Гамбург – Хоффенхайм – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Крамарич, 20 (с пенальти); 0:2 – Фолланд, 23; 1:2 – Хунт, 30 (с пенальти); 1:3 – Варгас, 67.

Вердер – Майнц – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Баумгартлингер, 38; 1:1 – Писарро, 45 (с пенальти).

Кельн – Бавария – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Левандовски, 10.

Герта – Ингольштадт – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Харагучи, 54; 2:0 – Калу, 69; 2:1 – Хинтерсер, 75.

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