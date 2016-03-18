Клопп: «Я буду счастлив представить Дортмунду свою новую команду»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Колпп прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, на этой стадии мерсисайдцы сыграют с бывшей командой Клоппа – «Боруссией» из Дортмунда.

«Я действительно доволен жеребьевкой. Вчера я говорил, что не хочу играть с сильнейшей командой турнира, но очевидно, что если хочешь выиграть Лигу Европы и оказываешься в четвертьфинале, то придется обыгрывать сильнейших.

Лучше сыграть с ними два матча, чем один. Я буду счастлив представить Дортмунду свою новую команду и показать парням этот чудесный стадион и прекрасный город. Такую историю может написать только футбол. Все мы счастливы.

Во время жеребьевки мы анализировали предстоящий матч с «Саутгемптоном», а потом сразу была тренировка, так что мой телефон, наверное, полон сообщений. Нужно проверить!», – сказал Клопп.