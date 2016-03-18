Данни получил вызов в сборную Португалии

Тренерский штаб сборной Португалии определился с составом на товарищеские матчи с национальными командами Болгарии и Бельгии, сообщает официальный сайт.
Отметим, что за сборную может сыграть полузащитник «Зенита» Данни.
Вратари: Эдуардо («Динамо» Загреб), Руй Патрисиу («Спортинг»), Энтони Лопес («Лион»);
Хащитники: Бруну Алвеш («Фенербахче»), Седрик, Жозе Фонте («Саутгемптон»), Элизеу («Бенфика»), Пепе («Реал»), Рафаэль Геррейро («Лорьян»), Рикарду Карвалью («Монако»), Виейринья («Вольфсбург»)
Полузащитники: Адриен Силва, Жоау Мариу, Вилльям Карвалью («Спортинг»), Андре Гомеш («Валенсия»), Бернарду Силва («Монако»), Данилу Перейра («Порту»), Ренату Санчес («Бенфика»)
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Мигел Данни («Зенит»), Антонио Эдер («Лилль»), Нани («Фенербахче»), Рафаэл Силва («Брага»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»).