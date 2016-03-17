УЕФА опубликовал свою версию команды недели в Лиге чемпионов

УЕФА составил символическую сборную по итогам четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.
Самое большое представительство в этой сборной получил «Атлетико»: от мадридцев в состав команды недели попали Хаунфран, Хосе Мария Хименес и Антуан Гризманн.
Полностью ее состав выглядит следующим образом:
вратарь: Зут (ПСВ);
защитники: Хуанфран («Атлетико»), Драгович («Динамо» К), Хименес («Атлетико»), Клиши («Манчестер Сити»);
полузащитники: Туре («Манчестер Сити»), Погба («Ювентус»), Коман («Бавария»);
нападающие: Гризманн («Атлетико»), Суарес («Барселона»), («Барселона»).
Источник: УЕФА