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УЕФА опубликовал свою версию команды недели в Лиге чемпионов

17 марта 2016, 22:34
2

УЕФА составил символическую сборную по итогам четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

Самое большое представительство в этой сборной получил «Атлетико»: от мадридцев в состав команды недели попали Хаунфран, Хосе Мария Хименес и Антуан Гризманн.

Полностью ее состав выглядит следующим образом:

вратарь: Зут (ПСВ);

защитники: Хуанфран («Атлетико»), Драгович («Динамо» К), Хименес («Атлетико»), Клиши («Манчестер Сити»);

полузащитники: Туре («Манчестер Сити»), Погба («Ювентус»), Коман («Бавария»);

нападающие: Гризманн («Атлетико»), Суарес («Барселона»), («Барселона»).

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига чемпионов
Комментарии (2)
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Vinnie Jones
1458244566
Зут - мужик. Летом в топ-клуб перейдет
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ГераХэвиЛОКО
1458275396
Тут пол-состава Юве должно быть
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