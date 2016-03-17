УЕФА опубликовал свою версию команды недели в Лиге чемпионов

УЕФА составил символическую сборную по итогам четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

Самое большое представительство в этой сборной получил «Атлетико»: от мадридцев в состав команды недели попали Хаунфран, Хосе Мария Хименес и Антуан Гризманн.

Полностью ее состав выглядит следующим образом:

вратарь: Зут (ПСВ);

защитники: Хуанфран («Атлетико»), Драгович («Динамо» К), Хименес («Атлетико»), Клиши («Манчестер Сити»);

полузащитники: Туре («Манчестер Сити»), Погба («Ювентус»), Коман («Бавария»);

нападающие: Гризманн («Атлетико»), Суарес («Барселона»), («Барселона»).