«Томь» закупила мельдоний после запрета на использование препарата

Стало известно, что «Томь» закупила препарат мельдоний (он же милдронат), после того как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло его в черный список.

В конце января этого года «Томь» разместила заказ на закупку 20 упаковок мельдония на сайте госзакупок. На данный момент покупка завершена.

Напомним, что за прием мельдония были дисквалифицированы многие российские спортсмены. В их число попали Мария Шарапова, Екатерина Боброва, Павел Клужников и другие.