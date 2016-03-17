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    «Томь» закупила мельдоний после запрета на использование препарата

    Стало известно, что «Томь» закупила препарат мельдоний (он же милдронат), после того как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло его в черный список.

    В конце января этого года «Томь» разместила заказ на закупку 20 упаковок мельдония на сайте госзакупок. На данный момент покупка завершена.

    Напомним, что за прием мельдония были дисквалифицированы многие российские спортсмены. В их число попали Мария Шарапова, Екатерина Боброва, Павел Клужников и другие.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2016 17:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 17 марта 2016, 19:24

      А на футбол ВАДА не распространяется.

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      Рейтинг: +152

      Diman67 17 марта 2016, 18:32

      (он же метадон) )))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 17:36

      Блин, а ежели энта ВАДА валерианку запретит или валидол? Жрали и будем жрать!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Aztec58 17 марта 2016, 21:39

      Главное что бы боярышник не запретили)) и тройной одеколон))

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