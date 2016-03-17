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    Виллаш-Боаш: «Я благодарен Алексею Миллеру за возможность тренировать «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поблагодарил всех сотрудников клуба за двухлетнюю совместную работу.

    «Сегодня исполнилось два года, как я возглавил «Зенит». Хочу поблагодарить всех, кто дал мне возможность тренировать столь великий клуб. Я благодарен футболистам, персоналу, руководству, президенту клуба и Мистеру Алексею Миллеру, председателю правления «Газпрома», за их прием. Я надеюсь, что фанаты гордятся нашими нынешними достижениями и тем, что мы можем добиться в будущем», – написал Виллаш-Боаш в своем Instagram.

    Напомним, что контракт Виллаш-Боаша с клубом истекает по окончании сезона и он уже не раз заявлял о своем желании покинуть клуб. Впрочем, руководство клуба еще сохраняет надежду продлить с ним контракт.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2016 15:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 17 марта 2016, 23:21

      Спасибо, Андре, привез в питер отличного тренера по физподготовке, привез отличный аналитический отдел, Гарая привёз, возродил команду (после Спалетти, Денисова, Широкова была не команда, а группировки). На мой взгляд Боаш - достойный ученик Мауриньо, для которого нет мелочей. Ну для поцреотов конечно не хватает своих питерских воспитанников в команде. А так же Андре не учёл, что у нас в "Чемпионате Мутко", как и во всём российском спорте "ноу криминалити". ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 марта 2016, 18:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      НЕЛЬЗЯ АНДРЮХУ ОТПУСКАТЬ!!!)))
      ОН ЕЩЕ НЕ ДО КОНЦА РАЗВАЛИЛ ГАЗТРУБАБОМЖПРОЕКТ))

      -7
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      Рейтинг: +67

      Lenine 17 марта 2016, 17:07

      Ленинград - "Дорожная"

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 17 марта 2016, 16:16

      "Я надеюсь, что фанаты гордятся нашими нынешними достижениями и тем, что мы можем добиться в будущем".Ага,сам то веришь в то,что сказал?Ладно про "достижения" - о них уже миллион раз сказано,но вот "...и тем, что мы можем добиться в будущем".Кто "мы"?Ты вроде бы как уходить летом собрался?Или, не дай Бог, передумал?

      3
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 17 марта 2016, 16:00

      Скатертью дорога

      -1
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      Рейтинг: +407

      18JG 17 марта 2016, 15:56

      "Я надеюсь, что фанаты гордятся нашими нынешними достижениями"

      Его че, надуло?! Как мы можем гордиться 5, сука, местом в чемпе?

      7
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      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > 18JG 17 марта 2016, 16:32

      Надежда юношу питала, а юноша Надежду...

      0
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