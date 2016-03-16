Харитонов: «Даже в конце 90-х не припомню, чтобы так явно плавили одну из команд»

Полузащитник «Сибири» Александр Харитонов прокомментировал скандальное судейство Игоря Низовцева в матче 26-го тура чемпионата ФНЛ против армавирского «Торпедо» (2:2)

«Честно говоря, даже и не знаю, что сказать. Игру показывали на всю страну, можно посмотреть ключевые моменты в интернете. Я в футболе уже 17 лет, но даже в конце 90-х не припомню, чтобы так явно плавили одну из команд. Если бы Низовцев такое сотворил в домашней игре в условной Махачкале или Грозном, сомневаюсь, что он спокойно покинул бы эти города. У нас скоро чемпионат мира, а на футбол народ не ходит, после таких игр зрителей не прибавится на трибунах. Наверное, лучше в таком случае играть, как в детстве во дворе - совсем без судьи, который своими действиями завел обе команды», - сказал Харитонов.

В этом матче «Торпедо» пробило три пенальти, а после завершения поединка на поле вспыхнула массовая драка.