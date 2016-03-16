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  • Харитонов: «Даже в конце 90-х не припомню, чтобы так явно плавили одну из команд»

Харитонов: «Даже в конце 90-х не припомню, чтобы так явно плавили одну из команд»

16 марта 2016, 20:08
15

Полузащитник «Сибири» Александр Харитонов прокомментировал скандальное судейство Игоря Низовцева в матче 26-го тура чемпионата ФНЛ против армавирского «Торпедо» (2:2)

«Честно говоря, даже и не знаю, что сказать. Игру показывали на всю страну, можно посмотреть ключевые моменты в интернете. Я в футболе уже 17 лет, но даже в конце 90-х не припомню, чтобы так явно плавили одну из команд. Если бы Низовцев такое сотворил в домашней игре в условной Махачкале или Грозном, сомневаюсь, что он спокойно покинул бы эти города. У нас скоро чемпионат мира, а на футбол народ не ходит, после таких игр зрителей не прибавится на трибунах. Наверное, лучше в таком случае играть, как в детстве во дворе - совсем без судьи, который своими действиями завел обе команды», - сказал Харитонов.

В этом матче «Торпедо» пробило три пенальти, а после завершения поединка на поле вспыхнула массовая драка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия Cибирь Торпедо Харитонов Александр Низовцев Игорь
Комментарии (15)
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RoseDisaster
1458149935
Посмотрим, как сегодня лысый на Камп Ноу отсудит.
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grigkh
1458150490
Позорище!
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Aztec58
1458153119
Полузащитник «Амкара» Георги Пеев, получивший красную карточку в матче с «Локомотивом» (1:1 май 2015г.)), после игры раскритиковал арбитра Игоря Низовцева. «Я ему откровенно сказал: так судить нельзя. Разве это судья? По ходу игры он десять раз мог удалить постоянно бившего по ногам Тарасова, атаковавшего игроков подкатом сзади Михалика, а в итоге удалил меня», – сказал Пеев «Спорт-Экспрессу». Красная карточка Пееву была показана за претензии, высказанные арбитру после финального свистка.
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ДЖУZ
1458153221
если бы это было в грозном, махачкале или в нальчике, здесь столько бы говна было на наши нации, вообще не в тему про футбол, а так как это сибирь и торпедо, то просто позорище))), суки!!!
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Aztec58
1458153668
Э-э, зачем 90-е, вспомни ключевой матч за выживание в РФПЛ Анжи - Сибирь, судейство Колобаева, и липовый пенальти в пользу Махачкалы.
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Zeff
1458153862
Карпин из 90-х. Он по другому просто не умеет.
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Каснодар
1458155706
"Игру показывали на всю страну, можно посмотреть ключевые моменты в интернете...." Добавлю, к выше сказанному, свое видение ситуации. Всю игру не видел, но посмотрел повторы моментов с назначением пенальти. Первые два пенальти были 100%, 3 момент сложнее оценивать, т.к. низкое качество видео, но после нескольких просмотров пришел к выводу, что пенальти был. Опишу подробнее свое видение, прошу поправить если, кто-то считает иначе. 1 момент - игрок обороны 13 номер пытается выбить мяч, но попадает по ноге игроку атаки с 87 номером (удар не сильный), но для судьи было видно, что сам удар был. 87 падает почувствовав удар, следовательно, пенальти. 2 момент: игрок атаки 55 номер обходит игрока обороны 28 номер слева, становится первым на мяче, получает удар (т.к. 28 тянется к мячу) по внутренней поверхности правой (опорной ноги), и падает - пенальти. 3 момент: сложно разглядеть кто первый на мяче, но все же по движениям можно понять, что игрок атаки номер 69 первым подносит ногу к мячу, ему по правой ноге ударяет игрок обороны 5 номер, от этого удара 69 заваливается под игроков обороны номер 5 и 7, нарушение на 69 номере - пенальти.
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ДЖУZ
1458160592
да что там махачкалу вспоминать, сколько шпартак вытягивпли вспомнить лучше))
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