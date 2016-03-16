Венгер: «Барселона» - явный фаворит противостояния, но шансы у «Арсенала» есть»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, что в первой игре «канониры» на своем поле уступили сине-гранатовым со счетом (0:2).

«Для нас ключ к успеху - надежная игра в обороне. Нам нужно атаковать, и такой план нам подходит. Но надо помнить, какие волшебники играют в нападении у «Барсы», и удачно действовать в защите. Очень здорово, что восстановился Косиельни. Он важен для нас, поскольку обладает хорошей скоростью, что поможет срывать быстрые контратаки «Барселоны».

В еврокубках нам доводилось выигрывать на территории практически всей Европы, но только не в Барселоне. Нужно это исправить в среду вечером. «Барса» - явный фаворит, но шансы у нас есть. Считаю, в первом матче мы сыграли не так уж и плохо. Просто чуть ослабили хватку после перерыва, и нас поймали на контратаках.

Не считаю, что футбольные боги нам что-то должны. Скорее, я многим обязан футболу. Но мы приехали сюда, чтобы показать хороший футбол. Нужно сыграть сердцем, бороться изо всех сил и доказать, что талантлива и наша команда», - сказал Венгер.