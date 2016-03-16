ФИФА просит власти США вернуть деньги, украденные чиновниками

ФИФА обратилась с запросом в прокуратуру США вернуть все деньги, украденные бывшими чиновниками организации, которые были обвинены в ходе расследования, проводимого департаментом юстиций США. Как сообщает источник, речь идет о десятках миллионах долларов.

В мае прошлого года по подозрению в коррупции был арестован ряд чиновников ФИФА, в том числе экс-члены исполкома организации Чак Блейзер, Джек Уорнер и Джеффри Уэбб. Всего под обвинения попал 41 бывший сотрудник ФИФА.

«Деньги, которые они прикарманили, принадлежали мировому футболу и были предназначены для развития и популяризации игры. ФИФА, как руководящий орган футбола, хочет вернуть эти деньги, и мы полны решимости добиться своего, независимо от того, сколько времени это займет», - выразил свою точку зрения по этому вопросу президент ФИФА Джанни Инфантино.

Отмечается, что ФИФА планирует вернуть не только украденные суммы, но и все средства (порядка 28 миллионов долларов), заработанные чиновниками за время работы в организации.