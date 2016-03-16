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    Карпин дисквалифицирован на один матч ФНЛ

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин дисквалифицирован на одну игру и должен будет пропустить встречу своей команды против лидера ФНЛ оренбургского «Газовика» в 27 туре.

    «У главного тренера клуба «Торпедо» Армавир Валерия Карпина уже было условное наказание до конца сезона за выход за пределы технической зоны. Однако во время матча «Торпедо» – «Томь» Карпин вновь допустил это дисциплинарное нарушение. Поэтому сейчас КДК выносит реальное наказание: Карпин дисквалифицирован на один матч первенства ФНЛ и оштрафован на пять тысяч рублей. Дата отбывания данной дисквалификации – 20 марта 2016 года, матч с «Газовиком», - сообщил Глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2016 16:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 марта 2016, 22:02

      Где Карпин, там всегда безобразие. Наголо его побрить надо.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 марта 2016, 21:43

      Шашлычник с хозяином достанут Карпина даже в ФНЛ.

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