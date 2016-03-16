РФС опубликовал график подготовки сборной к товарищеским матчам с Литвой и Францией

РФС на своем официальном сайте представил график, по которому сборная России будет проводить подготовку к товарищеским матчам с Литвой (26 марта, Москва) и Францией (29 марта, Париж).

Отметим, что первые тренировки после общекомандного сбора 22 марта национальная команда проведет на базе московского «Динамо» в Новогорске.

Полностью график подготовки выглядит следующим образом:

22 марта (вторник)

Общекомандный сбор.

23 марта (среда)

12:00. Тренировка на базе ФК «Динамо» в Новогорске (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

24 марта (четверг)

12:00. Тренировка на базе ФК «Динамо» в Новогорске (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

25 марта (пятница)

11:30. Предыгровая пресс-конференция с участием главного тренера и капитана команды на стадионе «Открытие Арена».

12:00. Тренировка на стадионе «Открытие Арена» (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).

26 марта (суббота)

19:00. Товарищеский матч Россия - Литва. Стадион «Открытие Арена».

27 марта (воскресенье)

12:30. Тренировка - место проведения уточняется (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

Вылет в Париж.

28 марта (понедельник)

16:30. Предыгровая пресс-конференция с участием главного тренера и капитана команды на стадионе «Стад де Франс».

17:00. Тренировка на стадионе «Стад де Франс» (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 17:00 ДО 17:15).

29 марта (вторник)

21:00. Товарищеский матч Франция - Россия. Сен Дени. Стадион «Стад де Франс».