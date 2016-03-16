РФС опубликовал график подготовки сборной к товарищеским матчам с Литвой и Францией

РФС на своем официальном сайте представил график, по которому сборная России будет проводить подготовку к товарищеским матчам с Литвой (26 марта, Москва) и Францией (29 марта, Париж).
Отметим, что первые тренировки после общекомандного сбора 22 марта национальная команда проведет на базе московского «Динамо» в Новогорске.
Полностью график подготовки выглядит следующим образом:
22 марта (вторник)
Общекомандный сбор.
23 марта (среда)
12:00. Тренировка на базе ФК «Динамо» в Новогорске (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
24 марта (четверг)
12:00. Тренировка на базе ФК «Динамо» в Новогорске (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
25 марта (пятница)
11:30. Предыгровая пресс-конференция с участием главного тренера и капитана команды на стадионе «Открытие Арена».
12:00. Тренировка на стадионе «Открытие Арена» (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).
26 марта (суббота)
19:00. Товарищеский матч Россия - Литва. Стадион «Открытие Арена».
27 марта (воскресенье)
12:30. Тренировка - место проведения уточняется (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
Вылет в Париж.
28 марта (понедельник)
16:30. Предыгровая пресс-конференция с участием главного тренера и капитана команды на стадионе «Стад де Франс».
17:00. Тренировка на стадионе «Стад де Франс» (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 17:00 ДО 17:15).
29 марта (вторник)
21:00. Товарищеский матч Франция - Россия. Сен Дени. Стадион «Стад де Франс».