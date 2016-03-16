Гарай не может играть из-за желудочной инфекции

Стала известна причина, по которой защитник «Зенита» Эсекьель Гарай не принял участие в матчах 19 и 20 тура российской Премьер-лиги против «Краснодара» (0:0) и «Рубина» (4:2) соответственно.

Как сообщает источник, аргентинец страдает из-за желудочной инфекции, которая не позволяет ему играть и тренироваться в общей группе команды. Сроки восстановления 29-летнего футболиста до сих пор неизвестны. Отмечается, что данное заболевание стало причиной не вызова Гарая в сборную Аргентины на матчи против Чили и Боливии в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года.

В текущем сезоне аргентинский защитник провел 22 игры за «Зенит», забил два гола и отметился одной голевой передачей.