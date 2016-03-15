«Барселона» согласилась отпустить Неймара на Олимпиаду

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар примет участие в Олимпийских играх 2016 года, которые пройдут в Рио-де-Жанейро. Об этом информируют источники, близкие к футболисту.
На прошлой неделе главный тренер бразильцев Карлос Дунга встречался с представителями руководства и тренерского штаба «Барселоны», чтобы договориться с клубом об участии Неймара в Олимипиаде.
Сообщается, что каталонский клуб согласился отпустить своего форварда, который выразил желание сыграть за сборную.
Источник: Goal.com