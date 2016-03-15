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    Бенитес: «Очень непросто играть в темпе «Лестера»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес прокомментировал результат первого матча своей новой команды против «Лестера» (0:1).

    «Хорошо начали матч, имели моменты, чтобы забить. Но прошло 20 минут, и футболисты «Лестера» начали давить нас. Они забили гол и перешли на их любимую игру на контратаках. Я был уверен, что мы сможем взять очки в этой встрече. Но очень непросто играть в темпе «Лестера». Думаю, мы извлечем пользу из этого матча. Доволен тем, что команда продемонстрировала настрой на игру», - заявил Бенитес.

    Источник: BBC

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    15.03.2016 06:22
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