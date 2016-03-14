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    Ещенко: «Проблемы в атаке у «Динамо» возникают из-за молодых игроков»

    Защитник «Динамо» Андрей Ещенко дал свою оценку поражению бело-голубых от «Терека» (0:1) во встрече 20-го тура РФПЛ.

    «Обе команды, по сути, не создали голевых моментов. В эпизоде с пропущенным голом нужно было играть проще, тем более на таком поле. Просто выбить мяч. По такой игре ничья была бы более справедливым результатом.

    Я с командой провел пока мало времени. Нужно еще притереться к партнерам. Что касается Бечирая, то он пока адаптируется. Он понимает русский язык, поэтому ему несложно.

    Проблемы в линии атаки происходят из-за того, что два-три молодых игрока не знают, что делать на поле, хотя тренер объясняет. Сделаем выводы и будем готовиться к следующей игре», – отметил Ещенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2016 22:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 14 марта 2016, 22:32

      Динамо надо перезагрузка в ФНЛ

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