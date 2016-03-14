Самба: «Я остаюсь игроком «Динамо»

Защитник «Динамо» Кристофер Самба считает самыми яркими российскими футболистами Александра Кокорина и Олега Шатова. Кроме того, в интервью порталу sofoot.com легионер прокомментировал состояние своего здоровья.

- Я остаюсь игроком «Динамо». Этот сезон для нас складывается непросто. В прошлом у нас были такие футболисты, как Вальбуэна, Кокорин, Венкер, ряд футболистов сборной России... Но после исключения из еврокубков политика клуба изменилась. Все ведущие футболисты захотели уйти. Я тоже планировал, но повредил спину и остался.

- Кого из российских футболистов вы бы особо отметили?

- Я считаю очень сильным нападающим Александра Кокорина. Он быстрый, может играть одинаково хорошо обеими ногами, высоко прыгает. Жаль, что он не поехал в Европу, ведь у него было бы больше шансов прогрессировать. Есть еще Олег Шатов, с которым мы играли в «Анжи». Он тоже быстрый и так же хорошо играет обеими ногами. Он, как и Кокорин, ушел в «Зенит». Они заполучают всех хороших местных игроков.

В текущем сезоне Самба еще не играл. Причина тому - грыжа шейного отдела позвоночника.