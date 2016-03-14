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    Самба: «Я остаюсь игроком «Динамо»

    Защитник «Динамо» Кристофер Самба считает самыми яркими российскими футболистами Александра Кокорина и Олега Шатова. Кроме того, в интервью порталу sofoot.com легионер прокомментировал состояние своего здоровья.

    - Я остаюсь игроком «Динамо». Этот сезон для нас складывается непросто. В прошлом у нас были такие футболисты, как Вальбуэна, Кокорин, Венкер, ряд футболистов сборной России... Но после исключения из еврокубков политика клуба изменилась. Все ведущие футболисты захотели уйти. Я тоже планировал, но повредил спину и остался.

    - Кого из российских футболистов вы бы особо отметили?

    - Я считаю очень сильным нападающим Александра Кокорина. Он быстрый, может играть одинаково хорошо обеими ногами, высоко прыгает. Жаль, что он не поехал в Европу, ведь у него было бы больше шансов прогрессировать. Есть еще Олег Шатов, с которым мы играли в «Анжи». Он тоже быстрый и так же хорошо играет обеими ногами. Он, как и Кокорин, ушел в «Зенит». Они заполучают всех хороших местных игроков.

    В текущем сезоне Самба еще не играл. Причина тому - грыжа шейного отдела позвоночника.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2016 15:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 марта 2016, 18:00

      Это травма вообще совместима с профессиональным футболом?
      Конечно для Динамо сейчас не комильфо, платить "Ротенберговскую" зарплату игроку которого и не продаж и на поле не выпустишь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 марта 2016, 17:10

      лечи спинку))

      -3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 марта 2016, 17:09

      и не сыграет,грыжа дело такое,быстро не лечится

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 марта 2016, 16:57

      Нахлебник, блин.

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