«Брюгге» - победитель первого этапа чемпионата Бельгии

«Брюгге» стал победителем первого этапа чемпионата Бельгии.

В 30-м туре команда обыграла «Оуд-Хеверли» (1:0) и теперь в ее активе 64 очка, что на четыре больше, чем у ближайшего преследователя «Гента».

Впереди у команд турнир по системе плей-офф. Первая шестерка продолжит борьбу за чемпионский титул, команды, занявшие по места с 7-го по 14-е, будут бороться за одну путевку в Лигу Европы, а оставшиеся клубы определят тех, кто покинет чемпионат.

В первой шестерки места заняли «Брюгге», «Гент», «Андерлехт», «Остенде», «Генк» и «Зюлте-Варегем».