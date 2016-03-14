Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Абдулфаттах: «Первый дивизион Сирии сильнее второго российского»

    Воспитанник «Зенита» и бывший игрок молодежной сборной России Басель Абдулфаттах рассказал о своем переезде в сирийский чемпионат.

    «В России интерес был, я общался с агентами, но это было всe поверхностно — то есть, то нет. И я решил попробовать что-то новое. Тем более здесь есть перспектива роста и возможность сыграть за сборную. Высший дивизион Сирии сильнее второго российского, это точно.

    Да и дело не в деньгах, я больше думаю о спортивной составляющей, хочу набрать форму, сделать документы. Больших денег здесь нет. По зарплатам одно и то же со вторым дивизионом. Хорошо, что хоть чемпионат идет в такое непростое время, причем его проводят на высшем уровне, что вызывает большое уважение», - сказал Абдулфаттах.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2016 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 14 марта 2016, 18:40

      Гражданство дадут,худо сыграеит в армию заберут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 марта 2016, 17:04

      Второго российского? ПФЛ или он имеет в виду ФНЛ? По любому гонит, в Сирии никогда не было приличного футбола, ага, им до Ирана, как до луны. Но я за Башара!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11