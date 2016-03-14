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    Лепехин: «Халк, Данни и Дзюба показали свои лучшие качества в матче с «Рубином»

    Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал матч 20-го тура РФПЛ «Зенит» - «Рубин» (4:2).

    «В игре «Зенита» все наконец встало на свои места. Халк, Данни и Дзюба показали свои лучшие качества. Питерцы закономерно забили много, но могли и больше. Понравилось, что на определенном этапе игры футболисты поймали кураж. Если у Данни это бывает нередко, то остальные смогли проявить себя впервые за долгое время. Было видно, что подопечные Андре Виллаш-Боаша играли с большим удовольствием.

    Борьба за золото обострилась. Хотя я не думаю, что для «Зенита» что-то глобально изменилось после поражения ЦСКА от «Ростова». Самое плохое для «Зенита», что все зависит от «армейцев», а не от них самих.

    Возможно, вылет из Лиги чемпионов отчасти разгрузил «Зенит» психологически. С другой стороны, питерцы укомплектованы такими игроками, что говорить о каком-то излишнем давлении неправильно. Это ведь не ребята из СДЮШОР, которые не справились с давлением. Для футболистов такого уровня это должно звучать оскорбительно», - сказал Лепехин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2016 11:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 14 марта 2016, 11:36

      Да дрочить. Уфу они тоже обыграют. А если барса - что тогда? Худшие качества проявят?

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