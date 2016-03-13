Жирков: «Если бы потеряли очки в матче с «Рубином, то дальше было бы тяжело»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков подвел итог встречи 20-го тура РФПЛ против «Рубина» (4:2).

«Очень важная для нас победа, важные три очка. Хорошо, что выиграли.

Игра, наверное, всем понравилась, было много забитых мячей. Главное, что болельщики остались довольны. Не могу сказать, что это лучший матч «Зенита» в этом году, с «Бенфикой» тоже хорошо играли, но немного не повезло.

После поражения в Лиге чемпионов главный тренер нашел нужные слова, которые взбодрили команду. Но что сказал Виллаш-Боаш, не скажу, это тайна. Все понимали, что игра с «Рубином» очень важна. Если бы потеряли очки в этом матче, то в дальнейшем нам было бы тяжело», – сказал Жирков.