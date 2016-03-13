Кононов: «Крицюк – главный герой матча? Нет, вся команда»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился своими первыми впечатлениями от победы в выездном матче против «Мордовии» (1:0) в рамках 20 тура российской Премьер-лиги.

«В начале встречи мы допускали такие же ошибки, что и «Мордовия». Может быть, в начале атаки в первые минуты действовали не так хорошо. Но затем были неплохие моменты. К сожалению, быстрое удаление негативно повлияло на игру. С другой стороны, мы стали действовать быстрее, забили красивый гол. Победа тяжелая, нужная. Очень хорошо сыграли все, включая вратаря. Добыли очень важные три очка.

Является ли главным героем матча Крицюк? Нет, вся команда», - сказал Кононов в эфире телеканала «Наш Футбол».