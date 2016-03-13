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    Евдокимов: «Как бы нам ни хотелось, но под Премьер-лигу «Газовик» не работает»

    Главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов заявил, что его подопечные пока не думают о выходе в РФПЛ. Отметим, что на данный момент оренбуржцы возглавляют турнирную таблицу ФНЛ и имеют отрыв в девять очков от идущей второй «Томи».

    – Никита Саталкин и Инал Гетигежев пришли под Премьер-лигу?

    – Как бы нам ни хотелось, но под высшую лигу мы не работаем. У нас травмированы Андрей Малых, Артем Делькин и Антон Кобялко, вот и пришли новые игроки. При этом мы вернули своего воспитанника Саталкина.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.03.2016 15:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 16:48

      Газовик - в вышку!

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