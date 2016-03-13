Хенти: «Москва напоминает мне Нигерию. Мне кажется, тут круто жить!»

Новичок «Локомотива» нападающий Эзекиэль Хенти рассказал об адаптации к жизни в российской столице.

– Как в Москве себя чувствуете? Город не кажется слишком большим?

– Нет, по первым впечатлениям, это пока лучший город, в котором я когда-либо жил. Даже лучше Милана! Почему? Нравится, что Москва постоянно в движении. А еще здесь сумасшедший трафик и такие же водители. Знаете, это как в Нигерии! Мой родной город Лагос не такой красивый, конечно, зато водители такие же безбашенные. Сижу сейчас в машине и понимаю, как Москва напоминает Нигерию. Мне кажется, тут круто жить!