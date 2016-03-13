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    Радимов: «Выход из обороны Йовановичу на пальцах объяснял»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Волгаря» (2:3) в матче 25-го тура ФНЛ.

    — У команды сегодня получилось два очень разных тайма. Что перестроили в перерыве и как удалось во втором тайме добиться такого преимущества?

    — Вы, наверное, видели сами, какое количество брака сегодня было в первом тайме — это единственное объяснение.

    — А после перерыва оно стало другим?

    — Пришлось поговорить в раздевалке с ребятами, объяснить, что непозволительно терять мячи в простейших ситуациях.

    — Игра в два центральных нападающих оправдала себя?

    — Я думаю, что вам сверху было видней, оправдала она себя или нет.

    — Насколько ребята были эмоционально готовы к первому матчу после перерыва? Не перегорели ли они?

    — Не думаю, что они перегорели. Здесь немного другая история — не у всех была игровая практика. Вы сами знаете наши проблемы. В обороне у нас сегодня играли два человека, которые с нами готовились, а два других — из основного состава. С Йовановичем, например, мы вообще только вчера познакомились. Нужно какое-то время для того, чтобы притереться. Мы выход из обороны ему сегодня на пальцах объясняли. Но такова сущность нашей команды — никуда от этого не деться.

    — Как в итоге удалось встроить его в игру команды? Можно ли сказать, что дебют удался?

    — А по-вашему? Вам сверху виднее все это. К тому же это игрок первой команды, поэтому я просто не могу его оценивать. Ну, первый матч не без ошибок, как вы видели, но были и хорошие моменты. Иначе не бывает, когда игрок только приходит в команду. Будем работать.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.03.2016 07:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 08:44

      Этот Йованович - выброшенные на ветер деньги, ага. Не-е, деньги-то серб подберёт, но играть всерьёз за Зенит не будет, ибо не скрывал своего желания перебраться на Запад. Вот только бабло подберёт...

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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 марта 2016, 08:16

      нет у Зеньки будущего....
      Развалили Академию, негров накупили и ждут результата))

      -2
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