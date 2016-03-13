Хиддинк: «Посмотрим с Костой фильм «Управление гневом»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк прокомментировал поведение Диего Косты в матче 1/4 Кубка Англии против «Эвертона» (0:2). Напомним, нападающий повздорил с игроком «Эвертона», пытался укусить его и в результате получил вторую желтую карточку.

«Про это есть фильм «Управление гневом» с Джеком Николсоном и Адамом Сэндлером. Возможно, мы с Костой вместе его посмотрим.

Я стараюсь быть справедливым в своих суждениях, и пока еще я не видел этого эпизода и не имел времени, чтобы спросить у Косты, был ли там укус», – сказал Хиддинк.