Коста плюнул под ноги судье и пытался укусить соперника

Луис вселился в Диего)
В матче 1/4 Кубка Англии против «Эвертона» нападающий «Челси» Диего Коста был удален, получив две желтые карточки.
После первого предупреждения футболист был настолько недоволен решением арбитра, что сплюнул ему под ноги.
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— West Ham COYI (@TheHammers_) 12 марта 2016 г.
Вторую карточку Коста получил за стычку с Гаретом Бэрри, в ходе которой Коста пытался укусить соперника. В результате этого эпизода Бэрри также получил желтую и через несколько минут был удален.
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— Ben (@bensterg12) 12 марта 2016 г.