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    Коста плюнул под ноги судье и пытался укусить соперника

    В матче 1/4 Кубка Англии против «Эвертона» нападающий «Челси» Диего Коста был удален, получив две желтые карточки.

    После первого предупреждения футболист был настолько недоволен решением арбитра, что сплюнул ему под ноги.

    Вторую карточку Коста получил за стычку с Гаретом Бэрри, в ходе которой Коста пытался укусить соперника. В результате этого эпизода Бэрри также получил желтую и через несколько минут был удален.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 23:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 13 марта 2016, 10:36

      Луис вселился в Диего)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      ЦСКА 2015—2016 13 марта 2016, 00:20

      Ещё один кусарез

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