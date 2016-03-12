Коста плюнул под ноги судье и пытался укусить соперника

В матче 1/4 Кубка Англии против «Эвертона» нападающий «Челси» Диего Коста был удален, получив две желтые карточки.

После первого предупреждения футболист был настолько недоволен решением арбитра, что сплюнул ему под ноги.

twit text — West Ham COYI (@TheHammers_) 12 марта 2016 г.

Вторую карточку Коста получил за стычку с Гаретом Бэрри, в ходе которой Коста пытался укусить соперника. В результате этого эпизода Бэрри также получил желтую и через несколько минут был удален.