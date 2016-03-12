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    Лига 1. «Монпелье» уступил «Ницце» и другие результаты

    В матче 30-го тура Лиги 1 «Монпелье» проиграл «Ницце» со счетом 0:2. Голы забили Жермен и Плеа.

    В других встречах тура «Генгам» одолел «Сент-Эьтен», «Газелек» обыграл «Кан», «Бастия» потерпела поражение от «Лилля», «Тулуза» переиграла «Бордо».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур

    Генгам – Сент-Этьен – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бриан, 7; 2:0 – Прива, 24.

    Газелек – Кан – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бутаиб, 70.

    Монпелье – Ницца – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Жермен, 62; 0:2 – Плеа, 76.

    Бастия – Лилль – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Буфал, 37; 0:2 – Амаду, 59; 1:2 – Дани, 90.

    Тулуза – Бордо – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 5; 2:0 – Бен-Йеддер (с пенальти), 50; 3:0 – Брайтвайт (с пенальти), 87; 4:0 – Трехо, 90.

    Удаление: Сане, 49.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 23:50
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