Слуцкий: «У нас не хватило аргументов, чтобы отыграться со счета 0:1»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после матча 20-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).
– Примерно понятно было, как пойдет игра. Было ясно, что будет много борьбы, вязкая игра, с минимальным количеством моментов. Команда, которая забьет первой, получит большое преимущество – она сможет использовать свободные зоны. К сожалению, аргументов в атаке у нас не хватило, чтобы отыграться со счета 0:1.
– Каких именно аргументов?
– Мне сложно по горячим следам сказать. У нас не нашлось аргументов, а соперник очень качественно оборонялся. Это двусторонняя вещь.
– Есть ли шанс на попадание в сборную у кого-то из игроков «Ростова»?
– Конечно, есть. Не на ближайшие матчи, но в целом – есть.
– Кому психологически сложнее в подобных матчах – лидеру или догоняющему?
– Сложно сказать, это все очень индивидуально.
– Может, вам не хватило настроя сегодня?
– Я не знаю, в чем измеряется психологический настрой – в децибелах, миллиметрах? Расскажите – буду знать.
– Можете сравнить два матча с «Ростовом» – этот и первого круга?
– Слишком много времени прошло. Разные матчи, разный статус. Игра тоже была абсолютно разная. Каждая новая игра – новая жизнь, она не может быть похожа на предыдущую, – сказал Слуцкий.