Слуцкий: «У нас не хватило аргументов, чтобы отыграться со счета 0:1»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после матча 20-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

– Примерно понятно было, как пойдет игра. Было ясно, что будет много борьбы, вязкая игра, с минимальным количеством моментов. Команда, которая забьет первой, получит большое преимущество – она сможет использовать свободные зоны. К сожалению, аргументов в атаке у нас не хватило, чтобы отыграться со счета 0:1.

– Каких именно аргументов?

– Мне сложно по горячим следам сказать. У нас не нашлось аргументов, а соперник очень качественно оборонялся. Это двусторонняя вещь.

– Есть ли шанс на попадание в сборную у кого-то из игроков «Ростова»?

– Конечно, есть. Не на ближайшие матчи, но в целом – есть.

– Кому психологически сложнее в подобных матчах – лидеру или догоняющему?

– Сложно сказать, это все очень индивидуально.

– Может, вам не хватило настроя сегодня?

– Я не знаю, в чем измеряется психологический настрой – в децибелах, миллиметрах? Расскажите – буду знать.

– Можете сравнить два матча с «Ростовом» – этот и первого круга?

– Слишком много времени прошло. Разные матчи, разный статус. Игра тоже была абсолютно разная. Каждая новая игра – новая жизнь, она не может быть похожа на предыдущую, – сказал Слуцкий.