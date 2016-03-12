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    Слуцкий: «У нас не хватило аргументов, чтобы отыграться со счета 0:1»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после матча 20-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

    – Примерно понятно было, как пойдет игра. Было ясно, что будет много борьбы, вязкая игра, с минимальным количеством моментов. Команда, которая забьет первой, получит большое преимущество – она сможет использовать свободные зоны. К сожалению, аргументов в атаке у нас не хватило, чтобы отыграться со счета 0:1.

    – Каких именно аргументов?

    – Мне сложно по горячим следам сказать. У нас не нашлось аргументов, а соперник очень качественно оборонялся. Это двусторонняя вещь.

    – Есть ли шанс на попадание в сборную у кого-то из игроков «Ростова»?

    – Конечно, есть. Не на ближайшие матчи, но в целом – есть.

    – Кому психологически сложнее в подобных матчах – лидеру или догоняющему?

    – Сложно сказать, это все очень индивидуально.

    – Может, вам не хватило настроя сегодня?

    – Я не знаю, в чем измеряется психологический настрой – в децибелах, миллиметрах? Расскажите – буду знать.

    – Можете сравнить два матча с «Ростовом» – этот и первого круга?

    – Слишком много времени прошло. Разные матчи, разный статус. Игра тоже была абсолютно разная. Каждая новая игра – новая жизнь, она не может быть похожа на предыдущую, – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2016 22:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 08:11

      Ваши аргументы в атаке ушли на достройку бизнес-центра им. Гинера Е.Л., ага. Хотя, чьи деньги тот и тратит на приоритетные цели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Djoni666 13 марта 2016, 00:43

      Интересную игру в этом сезоне показывает Ростов удачи им!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 13 марта 2016, 00:23

      Денег не хватило? Кончились наконец то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 13 марта 2016, 00:04

      Ну не шмогла я...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 марта 2016, 22:39

      Ростов- Красава

      1
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