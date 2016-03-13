Лига 1. «ПСЖ» забил «Труа» девять безответных мячей

В матче 30-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях уничтожил «Труа», отправив в ворота соперника девять безответных мячей. Покер на свой счет записал Златан Ибрагимович.

Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур

Труа – ПСЖ – 0:9 (0:3)

Голы: 0:1 – Кавани, 13; 0:2 – Пасторе, 17; 0:3 – Рабьо, 19; 0:4 – Ибрагимович, 46; 0:5 – Ибрагимович, 52; 0:6 – Ибрагимович, 56; 0:7 – Санер, 58 (в свои ворота); 0:8 – Кавани, 75; 0:9 – Ибрагимович, 89.

Удаление: Карабуе, 74.

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