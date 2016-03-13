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    Лига 1. «ПСЖ» забил «Труа» девять безответных мячей

    В матче 30-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях уничтожил «Труа», отправив в ворота соперника девять безответных мячей. Покер на свой счет записал Златан Ибрагимович.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур

    Труа – ПСЖ – 0:9 (0:3)

    Голы: 0:1 – Кавани, 13; 0:2 – Пасторе, 17; 0:3 – Рабьо, 19; 0:4 – Ибрагимович, 46; 0:5 – Ибрагимович, 52; 0:6 – Ибрагимович, 56; 0:7 – Санер, 58 (в свои ворота); 0:8 – Кавани, 75; 0:9 – Ибрагимович, 89.

    Удаление: Карабуе, 74.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 17:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +519

      Dammit 14 марта 2016, 14:14

      Вратаря очень жаль. Выходы один на один парировал, пенальти отбил, и всё равно ушёл с девятью голами в свои ворота.
      Ибра, конечно, великолепен

      0
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 13 марта 2016, 17:58

      Ибра красава!!!!

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      Рейтинг: +78

      msbleff 13 марта 2016, 17:54

      смотрел трансляцию, ощущение было будто играют 11классники против 5классников.

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