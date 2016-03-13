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    Серия А. «Рома» обыграла «Удинезе», «Дженоа» сделал камбэк в матче с «Торино»

    В матче 29-го тура Серии А «Рома» на выезде взяла верх над «Удинезе» 2:1.

    В других встречах «Дженоа», уступая со счетом 0:2, сумел одолеть «Торино», «Фиорентина» поделила очки с «Вероной», «Карпи» был сильнее «Фрозиноне».

    Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур

    Карпи – Фрозиноне – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бьянко, 27; 1:1 – Дионизи, 72; 2:1 – Де Гузман, 89 (с пенальти).

    Фиорентина – Верона – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сарате, 40; 1:1 – Пизано, 86.

    Удинезе – Рома – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Джеко, 15; 0:2 – Флоренци, 74; 1:2 – Фернандеш, 85.

    Дженоа – Торино – 3:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Иммобиле, 4; 0:2 – Иммобиле, 15; 1:2 – Черчи, 20 (с пенальти); 2:2 – Черчи, 45 (с пенальти); 3:2 – Ригони, 66.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 18:58
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