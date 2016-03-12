Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Форвард «Маккаби» попал в сферу интересов московских клубов

    В приобретении форварда тель-авивского «Маккаби» Эрана Захави заинтересованы два клуба из столицы России. По информации источника, они готовы предложить игроку оклад в два миллиона евро в год.

    Отмечается, что наставник израильского клуба Питер Босз не будет чинить препятствий в случае, если футболист решить покинуть клуб. В настоящий момент Захави связан с «Маккаби» пятилетним контрактом.

    «Он фантастический игрок. Полагаю, что любой клуб может и должен справляться даже без своего лидера. Повторю, Захави выдающийся игрок», – сказал Босз.

    В текущем сезоне нападающий забил за «Маккаби» 28 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2016 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 12 марта 2016, 22:21

      Наверняка это "Спартак" и "Динамо".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11