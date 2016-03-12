Слуцкий: «Ростов» любит и умеет обороняться»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги матча 20-го тура против «Ростова» (1:2).

«Первый забитый мяч стал ключевым. После этого «Ростову» было легче играть. Эта команда любит и умеет обороняться.

К сожалению, у нас не хватило изобретательности, чтобы вскрыть защиту ростовчан. ЦСКА стал допускать ошибки в простых ситуациях, в следствии которых потерял инициативу. А возвращать ее гораздо сложнее», – сказал Слуцкий.

Отметим, что после поражения красно-синие уступили ростовчанам первую строчку в турнирной таблице.