Ананко: «Желаем, чтобы в сборной России было как можно больше игроков «Спартака»

Нахрена?
Этот краснобелый шлак даже свою родную команду третий год выше шестого места подтянуть не способен.
Тренер «Спартака» Дмитрий Ананко отметил, что вратарь красно-белых Артем Ребров, который не попал в заявку сборной России на товарищеские матчи с Литвой и Францией, еще имеет достаточно времени чтобы себя проявить и поехать в составе национальной команды на чемпионат Европы 2016-го года.
«Стараемся максимально выбирать, где каждый футболист может себя проявить.
Ребров? У сборной России есть главный тренер. До Eвро-2016 есть еще много времени, чтобы проявить себя.
Желаем, чтобы как можно больше было наших игроков в национальной команде», – сказал Ананко.