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    Ананко: «Желаем, чтобы в сборной России было как можно больше игроков «Спартака»

    Тренер «Спартака» Дмитрий Ананко отметил, что вратарь красно-белых Артем Ребров, который не попал в заявку сборной России на товарищеские матчи с Литвой и Францией, еще имеет достаточно времени чтобы себя проявить и поехать в составе национальной команды на чемпионат Европы 2016-го года.

    «Стараемся максимально выбирать, где каждый футболист может себя проявить.

    Ребров? У сборной России есть главный тренер. До Eвро-2016 есть еще много времени, чтобы проявить себя.

    Желаем, чтобы как можно больше было наших игроков в национальной команде», – сказал Ананко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.03.2016 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 марта 2016, 20:20

      Нахрена?
      Этот краснобелый шлак даже свою родную команду третий год выше шестого места подтянуть не способен.

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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 марта 2016, 17:57

      Интересно, в каком измерении этот Ананко живёт?????? )))

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