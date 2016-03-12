Хиддинк: «Коста – очень прямолинейный человек, особенно когда злится»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк рассказал об особенностях характера игроков лондонской команды Диего Косты и Эдена Азара.

«У каждого своя харизма. Если вы посмотрите на Диего Косту, то он очень прямолинейный, особенно когда злится, а у Азара другой характер. Люди по-разному выражают себя, и это не значит, что Эден не погружается в игру с головой, и что нам надо ему посочувствовать. Он предан команде и полностью отдается игре, поэтому я его защищаю. Он переживает и знает, что ему надо показывать лучшую форму», – отметил Хиддинк.