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    Черевченко: «Наша форма - это наши проблемы»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко не ищет оправданий неудачной игре команды на старте 2016 года.

    - С возобновлением сезона многие жалуются на недостаток игровой формы, в частности Андре Виллаш-Боаш. У «Локомотива» есть такая проблема?

    - Мы уже провели три игры. Я не собираюсь использовать недавнее возобновление чемпионата как оправдание. Наша форма - это наши проблемы.

    - Многие ждут, что Хенти станет новым Ниассом. Не слишком высокие ожидания?

    - Да нет, я тоже на это надеюсь. Мы с ним часто беседуем. Хенти настроен заменить Ниасса, быть даже лучше, чем он.

    - Такое возможно?

    - Почему бы и нет. Хенти готов давать результат здесь и сейчас.

    Напомним, что после возобновления сезона «Локомотив» еще не побеждал, проиграв двухматчевое противостояние «Фенербахче» в Лиге Европы, и уступив «Тереку» в РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2016 09:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 марта 2016, 12:11

      Мне кажется, Локомотив ещё будет прибавлять.

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 12 марта 2016, 10:52

      Не желание футболистов играть!!! Самая большая проблема!!!

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