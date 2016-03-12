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    «Спартак» – «Амкар». Онлайн-трансляция

    В рамках 20-го тура чемпионата России свой матч сыграют «Спартак» и «Амкар». В очном противостоянии сойдутся один из претендентов на медали и середняк российской Премьер-лиги.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Амкар». Начало в 17:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 16:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 марта 2016, 18:18

      У Спартака ни тренерской мысли, ни мастерства. И они ещё борются за звание образцовой команды )))

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