Дибала: «Люди уже похоронили нас, но сейчас мы на вершине таблицы»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями после победы в матче 29-го тура Серии А против«Сассуоло» (1:0). Именно гол Дибалы принес туринцам три очка.

«Это было очень быстрое движение, я не очень хорошо контролировал мяч, но как бы там ни было, вышло хорошо. Похожий гол я забил за «Палермо», – сказал Дибала.

Также футболист прокомментировал положение команды в чемпионате.

«Люди уже похоронили нас, но сейчас мы находимся на вершине таблицы и боремся за пятое подряд чемпионство».

Кроме того, Дибала оценил шансы «Ювентуса» пройти «Баварию» в Лиге чемпионов после ничьи в Турине (2:2).

«В жизни и в футболе нет ничего невозможного».