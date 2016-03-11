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    Митрофанов: «Зениту» уже поступает огромное количество предложений от представителей тренеров»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о ситуации с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем. Напомним, ранее португалец сказал, что покинет «Зенит» после этого сезона.

    «В начале сезона Виллаш-Боаш заявил, что не намерен продлевать соглашение, срок которого истекает уже этим летом. Но он говорил это в тот момент, когда произошли резкие изменения правил проведения соревнований, на которые он отреагировал эмоционально.

    Виллаш-Боаш не ведет себя как человек, который мыслями уже покинул команду, он продолжает работать, не снижая планку. Да, с этим тренером порой нелегко работать, но он и не должен всем нравиться, всегда быть в хорошем настроении и всем улыбаться.

    Безусловно, тот результат, который команда показывает в чемпионате нынешнего сезона, не устраивает никого. Задача выиграть золото не снимается. Как только мы с Виллаш-Боашем поймем, хотим ли продолжать сотрудничество или нет – будем двигаться дальше в том или ином направлении. Мы понимаем, тренер с какими качествами нам нужен.

    Клубу уже поступает огромное количество предложений от представителей тренеров. Однако в прессе это зачастую преподносится так, будто «Зенит» сам проявляет инициативу и ведет переговоры. Мы этого не делали», – сказал Митрофанов.

    Источник: ТАСС

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    11.03.2016 21:46
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 11 марта 2016, 23:59

      Господи,что я только что прочитал?Интервью с обитателем дурдома?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 11 марта 2016, 21:59

      Быщовец, Радимов, Спалетти? Деньги неплохие, но позор на всю жизнь.

      4
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      ...
      Рейтинг: +30

      manreal10 > Павелий 11 марта 2016, 22:44

      Вроде не о Спартачке речь

      3
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