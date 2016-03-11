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    РФПЛ. «Кубань» взяла верх над «Крыльями Советов»

    В матче 20-го тура РФПЛ «Кубань» обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:0. Первый гол забил с пенальти новичок краснодарцев Евгений Селезнев, автором второго мяча стал Сергей Каретник.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Кубань – Крылья Советов – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Селезнев (с пенальти), 48; 2:0 – Каретник, 76.

    Кубань: Беленов, Армаш, Клещенко, Аподи, Зотов, Рабиу, Якуба, Хубулов (Майрович, 90+2), Каретник (Концедалов, 89), Букур (Лобкарев, 78), Селезнев.

    Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Бато, Таранов, Бурлак, Родич (Корниленко, 71), Померко, Габулов, Бруно (Чочиев, 88), Молло, Яхович.

    Предупреждения: Клещенко, 5; Померко, 36; Бурлак, 45+2; Таранов, 73; Букур, 74.

    Судья: Сергей Карасев.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2016 20:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 12 марта 2016, 11:15

      Кубань внезапно заиграла? Или всё-таки договорились?

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 11 марта 2016, 23:26

      изи ставка

      0
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      Рейтинг: +481

      sergey610 11 марта 2016, 22:35

      Туфту какую-то все пишут. Детский сад что ли ?

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