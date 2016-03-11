Венгер: «Травма Рэмзи оказалась серьезнее, чем я думал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о состоянии полузащитника Аарона Рэмзи, получившего травму в повторном матче 1/8 финала Кубка Англии против «Халла» (4:0).

«Я не думаю, что он выбыл до конца сезона. Клинические показатели довольно неплохи, и сейчас я бы предположил, что его не будет четыре недели. Травма оказалась несколько серьезнее, чем я думал вначале», – сказал Венгер.

В нынешнем сезоне АПЛ Рэмзи сыграл 25 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.