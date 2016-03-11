Черевченко: «Всегда говорил, что Гилерме достоин вызова в сборную»

Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился своим мнением о вызове голкипера железнодорожников Гилерме в сборную России, а также выразил уверенность в способностях новичка команды нападающего Эзекиэля Хенти.

«Он заслужил на 100 процентов! Я всегда говорил, что Гиля достоин сборной. Ждем ли мы, что Хенти станет «новым Ниассом»? Я ему говорил, что его задача — в том числе заменить Умара. Хенти способен показывать результат здесь и сейчас. Может, он даже лучше Ниасса себя покажет», - отметил Черевченко.