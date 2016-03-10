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  • Хомуха: «Затраты «Зенита» оказались неэффективными, у клуба нет результата»

Хомуха: «Затраты «Зенита» оказались неэффективными, у клуба нет результата»

10 марта 2016, 22:27
7

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился своим мнением о результатах «Зенита» в нынешнем сезоне. Напомним, вчера «Зенит» выбыл из Лиги чемпионов.

«Затраты на футболистов и тренеров, которые были сделаны «Зенитом», оказались неэффективными. Довольно продолжительное время у питерского клуба нет результата.

«Бенфика» абсолютно была по силам. Подопечные Андре Виллаш-Боаша должны были проходить дальше в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Рано говорить о проваленном сезоне. Можно сказать, что «Зенит» не выполнил ту задачу, которую ставил перед собой в еврокубках.

Если питерцы займут первое или второе место во внутреннем чемпионате, это будет хороший результат. Отставание в девять очков – это очень серьезно, но если попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон, значит сезон не провален», – сказал Хомуха.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Хомуха Дмитрий
Комментарии (7)
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Zeff
1457638712
Для меня это было очевидно.
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roman230582
1457639207
А где вы видели в России эффективные вложения? Пора привыкнуть
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Aztec58
1457639404
Это та Хомуха, которую попросили из молодёжной сборной за не обеспечение здорового микроклимата?
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18JG
1457640817
Нужно брать кубок и выходить в ЛЧ.
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APchelov
1457653704
Даже очень с дорогими машинами случаются поломки. И что, это тоже неэффективные затраты? Зато когда они на ходу - езда доставляет удовольствие
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