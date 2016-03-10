Хомуха: «Затраты «Зенита» оказались неэффективными, у клуба нет результата»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился своим мнением о результатах «Зенита» в нынешнем сезоне. Напомним, вчера «Зенит» выбыл из Лиги чемпионов.

«Затраты на футболистов и тренеров, которые были сделаны «Зенитом», оказались неэффективными. Довольно продолжительное время у питерского клуба нет результата.

«Бенфика» абсолютно была по силам. Подопечные Андре Виллаш-Боаша должны были проходить дальше в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Рано говорить о проваленном сезоне. Можно сказать, что «Зенит» не выполнил ту задачу, которую ставил перед собой в еврокубках.

Если питерцы займут первое или второе место во внутреннем чемпионате, это будет хороший результат. Отставание в девять очков – это очень серьезно, но если попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон, значит сезон не провален», – сказал Хомуха.