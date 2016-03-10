Иванович встал на защиту Азара

Защитник «Челси» Бранислав Иванович прокомментировал свист болельщиков лондонцев в адрес Эдена Азара в ответном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:2)

«Это не оправдание, но людям следовало бы подумать о том, что он вышел на матч травмированным. Это говорит о его преданности клубу. Конечно, после поражений фанаты расстроены и могут вести себя подобным образом.

Но по-моему, он провел один из лучших своих матчей, он был силен и быстр. Он хотел забить и в паре моментов был похож на себя самого образца прошлого сезона», – сказал Иванович.