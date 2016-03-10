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  • Слуцкий объявит состав сборной на матчи с Литвой и Францией 11 марта

Слуцкий объявит состав сборной на матчи с Литвой и Францией 11 марта

10 марта 2016, 14:34
7

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий обнародует состав команды на товарищеские встречи с Литвой и Францией в пятницу, 11 марта.

Напомним, что это будут первые матчи национальной сборной в 2016 году.

«Планируется, что завтра Леонид Слуцкий объявит состав на товарищеские матчи с Литвой и Францией», – сообщили в пресс-службе РФС.

С литовцами Россия сыграет 26 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена», а с Францией подопечные Слуцкого встретятся 29 марта в Сен-Дени на «Стад де Франс».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Франция Литва Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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hodyrev
1457609767
С литвой 0-0 с францией 0-2
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С-Пб on-line
1457612928
Если позовёт кокорюш Ку - значит в сауне вместе жарят ся!
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REDWHITE_
1457620010
гильерме и маурисию пусть позовет
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