Слуцкий объявит состав сборной на матчи с Литвой и Францией 11 марта

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий обнародует состав команды на товарищеские встречи с Литвой и Францией в пятницу, 11 марта.

Напомним, что это будут первые матчи национальной сборной в 2016 году.

«Планируется, что завтра Леонид Слуцкий объявит состав на товарищеские матчи с Литвой и Францией», – сообщили в пресс-службе РФС.

С литовцами Россия сыграет 26 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена», а с Францией подопечные Слуцкого встретятся 29 марта в Сен-Дени на «Стад де Франс».