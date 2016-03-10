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    Власти Москвы отказались называть станцию метро в честь ЦСКА

    Мэрия Москвы решила не переименовывать станцию метро «Ходынское поле» в честь ЦСКА, сообщил член профильной комиссии Андрей Лапшин.

    «Строящаяся станция метро находится на территории парка «Ходынское поле». Рядом с парком размещается большой торговый центр «Авиапарк», стадион ЦСКА и федеральный арт-центр современного искусства. И было решено не менять название, так как Ходынское поле — это историческая местность, известная с XIV века» - сказал Лапшин.

    Напомним, что открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину подписали более 8 тысяч человек.

    Источник: Life

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    10.03.2016 11:07
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +28

      vklceo 10 марта 2016, 16:31

      Во-первых не переименовывать, а назвать!
      Знатоков ниже, видимо, не смущает то, что на данный момент не существует станции метро с названием "Ходынское поле".
      Данная станция будет введена с запуском кольцевой железной дороги, которая будет интегрирована в систему метро. Отсюда и выбор. Что является наибольшей достопримечательностью: стадион, который еще не достроили, или же известное (в том числе и печально) ходынское поле? По-моему выбор очевиден - ходынское поле является исторически значимым объектом, стадион ЦСКА - нет.

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 10 марта 2016, 15:41

      Станция "Зенит" звучит гораздо лучше)!

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 10 марта 2016, 15:28

      Межведомственная комиссия Москвы приняла решение назвать строящуюся в районе Ходынского поля станцию метро в честь спортивного клуба ЦСКА, сообщил «Интерфаксу» в четверг вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.
      «В нашу комиссию поступило предложение ряда сотрудников министерства обороны, а также болельщиков Центрального спортивного клуба армии с указанием, что в российской столице есть станция, названная в честь популярных спортклубов «Динамо» и «спартак», — рассказал Печатников.
      По его словам, авторы обращения предложили назвать строящуюся в районе Ходынского поля станцию метро именем клуба ЦСКА, с чем межведомственная комиссия согласилась после «продолжительной бурной дискуссии».
      Печатников отметил, что скоро это решение комиссии будет формализовано в виде постановления правительства Москвы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > GM 10 марта 2016, 15:33

      да всем похер, кроме тебя, видимо

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 10 марта 2016, 15:03

      Из за трёх болельщиков конюшни станцию переименовывать ?
      Достаточно уже что есть Коньково

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM > spartach n1 10 марта 2016, 15:30

      А чё, в спамовских темах плохо хрюкается? Сюда пришел пятачком поводить? :)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 10 марта 2016, 14:59

      Одним словом сумма от чиновников оказаласэь не подемная. Вот и воспитывай молодежь на любви к Российской Армии и Флоту.

      0
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 10 марта 2016, 14:48

      Уф! Отлегло... Было бы неприятно дальше работать на этой стройке. А вообще, как сказано ниже, есть станция "Беговая", так что болельщикам ЦСКА нечего расстраиваться.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Добрый Бобер 10 марта 2016, 15:04

      придётся увольняться ))))

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Добрый Бобер 10 марта 2016, 15:29

      Увольняйся, чувак :)

      "Межведомственная комиссия Москвы приняла решение назвать строящуюся в районе Ходынского поля станцию метро в честь спортивного клуба ЦСКА, сообщил «Интерфаксу» в четверг вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.
      спортообщество ЦСКА
      «В нашу комиссию поступило предложение ряда сотрудников министерства обороны, а также болельщиков Центрального спортивного клуба армии с указанием, что в российской столице есть станция, названная в честь популярных спортклубов «Динамо» и «спартак», — рассказал Печатников.
      По его словам, авторы обращения предложили назвать строящуюся в районе Ходынского поля станцию метро именем клуба ЦСКА, с чем межведомственная комиссия согласилась после «продолжительной бурной дискуссии».
      Печатников отметил, что скоро это решение комиссии будет формализовано в виде постановления правительства Москвы."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 10 марта 2016, 14:13

      Свино-бомжи уже все отметились в комментах? :)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Feeord 10 марта 2016, 15:28

      Гундеж - это ваша привилегия. Такое же, как нытье по любому поводу.
      Убогие середнячки, что с вас взять :)

      -2
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      Рейтинг: +11

      Infl1ght 10 марта 2016, 13:13

      Ура! Здравый смысл восторжествовал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 10 марта 2016, 13:04

      Около всех стадионов станции по названию клубов, а у первого в России обладателя Кубка УЕФА, единственного участника 1/4 финала Лиги Чемпионов от России ни-че-го...

      -3
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      Рейтинг: +305

      Bobafett > bset 10 марта 2016, 13:30

      Московский Спартак полуфиналист ЛЧ и трижды четветьфиналист! Иди учи мать часть лошадь!

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 10 марта 2016, 13:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Козлы!!!

      -5
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