Власти Москвы отказались называть станцию метро в честь ЦСКА

Во-первых не переименовывать, а назвать!
Знатоков ниже, видимо, не смущает то, что на данный момент не существует станции метро с названием "Ходынское поле".
Данная станция будет введена с запуском кольцевой железной дороги, которая будет интегрирована в систему метро. Отсюда и выбор. Что является наибольшей достопримечательностью: стадион, который еще не достроили, или же известное (в том числе и печально) ходынское поле? По-моему выбор очевиден - ходынское поле является исторически значимым объектом, стадион ЦСКА - нет.
Мэрия Москвы решила не переименовывать станцию метро «Ходынское поле» в честь ЦСКА, сообщил член профильной комиссии Андрей Лапшин.
«Строящаяся станция метро находится на территории парка «Ходынское поле». Рядом с парком размещается большой торговый центр «Авиапарк», стадион ЦСКА и федеральный арт-центр современного искусства. И было решено не менять название, так как Ходынское поле — это историческая местность, известная с XIV века» - сказал Лапшин.
Напомним, что открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину подписали более 8 тысяч человек.