Каррагер: «Молюсь, чтобы китайцы подписали Балотелли»

Футбольный аналитик и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает нападающего Марио Балотелли худшим приобретением клуба.

«До сих пор не верю, что мы подписали Балотелли. Когда о нем заходит разговор, все только говорят о чудачествах за пределами поля. Да хоть на поле, мне все равно; дело в том, что все твердят о его таланте, но я не припомню ни одной хорошей игры.

Молюсь, чтобы кто-нибудь из китайской Супер-лиги его приобрел. Не думаю, что в АПЛ он кому-то нужен», - сказал Каррагер.

Другими провальными трансферами для него стали покупки Эль Хаджа Диуфа и Альберто Аквилани.