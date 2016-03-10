Ван Гаал: «Хватит жить в прошлом»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал считает, что выступление его команды и «Ливерпуля» в ЛЕ – совершенно нормальное явление.

«Сколько титулов выиграл «Ливерпуль» и сколько «МЮ»? Это было другое время. Вы живете в прошлом. Надо жить в настоящем.

Такое в футболе случается. Это нормально. Ненормально доминировать в чемпионате на протяжении 20 лет и каждый год становиться чемпионами», - сказал ван Гаал.

Отметим, что голландец может записать свое имя в историю как первый тренер, который обыграет «Ливерпуль» пять раз подряд.